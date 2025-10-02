Яке церковне свято 2 жовтня: три головні заборони дня

2 жовтня за новим церковним календарем священнослужителі та віруючі згадують двох святих мучеників – Кіпріана та Юстину.

Прикмети 2 жовтня. Фото: із відкритих джерел

Святих мучеників Кипріана та Юстину шанують як захисників від чаклунства, злих духів і недобрих людей. Тож у молитвах до святих просять допомоги та захисту, святому Кипріану зазвичай моляться чоловіки, а Юстині — жінки.

У народі день називають по-своєму — Купріян та Устина. За повір'ями сьогодні краще провести у родинному колі. Робота у цей день не забороняється — можна займатися прибиранням, ремонтом, рукоділлям, бо святі вподобають працьовитим.

Популярним заняттям у цю дату залишається і збирання грибів — у цей час зазвичай йдуть за опеньками, лисичками, боровиками. Також сьогодні можна сіяти овочі та зелень під зиму: морква, буряк, часник, кріп, петрушку.

Церква в цю дату, як і завжди, просить утримуватися від сварок, злості та засудження, лихослів'я, заздрості та жадібності. Не варто відмовляти у допомозі нужденним, мстити, відчай вважається гріхом.

У народі Купріянів день вважають не дуже сприятливим і намагаються дотримуватись таких заборон: не варто сьогодні переїжджати або змінювати місце проживання — до грошових втрат; не слід вирушати у далеку дорогу; не можна вживати алкоголь — за повір'ями, що випив стане беззахисним перед нечистою силою.

Також на Купріяна та Устину не влаштовують галасливих гулянь — кажуть, що безтурботність може спричинити лихо. Краще провести день спокійно та в молитві.

За прикметами можна сказати, якою буде осінь, зима і навіть наступне літо. Якщо південний вітер – до багатого врожаю озимини. Дощ пішов — чекай за тиждень перші заморозки та морозну зиму. У лісі багато грибів – літо буде з дощами. Погодна погода стоїть — до теплої та довгої осені.

Головна прикмета дня: якщо з ранку вранці небо ясне — чекай на заморозку, а якщо дерева почали сильно скидати листя — різко похолодає.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 1 жовтня: чому сьогодні всі молитви почують.



