Какой церковный праздник 4 октября: чем опасен этот день

4 октября по новому церковному календарю вспоминают благоверного князя Владимира Ярославича. В церковном календаре сегодня также вспоминают святого Иерофея Афинского – у него просят помощи в трудных делах, дать мудрости и помочь принять решение, помочь в учебе.

В народе день прозвали Ерофеев, а также Ерофей Лешегон — считается, что именно сегодня нечистая сила уходит под землю до весны. Ночь на Ерофея называют особенно опасной и стараются это время проводить дома и заниматься домашними делами.

Также для зашиты от нечисти и злых чар в жилище по народному обычаю развешивают связки лука и чеснока, а также веточки полыни и чертополоха.

Священнослужители не одобряют в этот день ссоры, злословие, осуждение, зависть. Нельзя отказывать в помощи, жадничать, следует избегать дурных мыслей и поступков, которые притягивают беду.

В народе с Ерофеевым днем связаны такие запреты: не советуют сегодня идти в лес — верят, что там шалит леший и может "завести" человека, который потом не найдет дорогу обратно; не следует перегружать себя работой — чрезмерный труд на Ерофея приводит к болезням; запрещено злоупотреблять алкоголем.

День в целом считается непредсказуемым и опасным, поэтому нужно постараться быть осторожным во всем.

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природу в этот день. По погоде и природе этого дня можно узнать, каким будет октябрь, а также зима с весной. Если день выдался пасмурным — погода такая будет стоять весь месяц. Если разгулялся ветер — зима будет морозной. Потеплело к вечеру — жди зимой много снега. Иней с утра — ближайшие дни будут солнечными и сухими. Снегири поют, а вороны нахохлились — погода испортится.

О погоде говорит также и небо на закате дня — если оно красного цвета, то завтра будет ветрено.

