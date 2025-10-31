Яке церковне свято 31 жовтня: що треба зробити сьогодні, щоб захиститись від зла

31 жовтня за новим календарем Православної церкви в Україні згадують святого праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального – останнього кошового отамана Запорізької Січі. Він прожив понад століття, пройшов шлях від козака до в'язня Соловецького монастиря і був зарахований до лику святих.

Прикмети 31 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Святого Петра Калнишевського пам'яті просять про мир на землі та про любов до чесноти. Звертаються також у цей день з молитвами і до святих Спиридона та Никодима Печерських – охоронців дому та сім'ї. Їм моляться про захист від пожеж, хвороб, злиднів.

У народі день прозвали Никодимов. Сьогодні, згідно з традицією, готують страви з курки. Ті, хто тримає курей удома, переселяють птахів у тепліші, зимові, курники або утеплюють літні.

У народі існує цікаве повір'я цього дня: вважається, якщо сьогодні добре виспатися, то проживеш довге життя.

У церковне свято 31 жовтня, як і будь-якого іншого дня, священнослужителі застерігають від сварок, лихослів'я, агресії, засудження. Не можна виявляти заздрість і жадібність, лінуватися і відмовляти допомоги тим, хто просить.

За народними прикметами, у Никодимов день не слід брати гроші у борг і витрачати великі суми. У народі кажуть, що це до збитків. Не варто піднімати що-небудь втрачене, а якщо знайдеш гроші, варто відразу ж віддати нужденним — тоді наступний рік обіцяє удачу та достаток. Існував за давніх часів і цікавий звичай у цей день: з ранку одягали на руку зелену нитку, щоб захиститися від зла, а ввечері її спалювали — "знімали" з себе лиха.

У Никодимів день потрібно уважно спостерігати за природою – вона підказує, коли зміниться погода та якою буде зима. Якщо небо вночі затягнуте хмарами, то це дощ. Птахи насупилися — до затяжної негоди. Сніг пішов зранку — до теплої та пізньої зими.

Сильний вітер у цей день принесе швидке похолодання, а величезна кількість яскравих зірок на небі — м'яку, спокійну зиму. Головна прикмета дня: якщо 31 жовтня чути співи снігурів — зима вже вступає у свої права.

