Какой церковный праздник 31 октября: что нужно сделать сегодня, чтобы защититься от зла

31 октября по новому календарю Православной церкви в Украине вспоминают святого праведного Петра (Калнышевского) Многострадального — последнего кошевого атамана Запорожской Сечи. Он прожил более века, прошел путь от казака до узника Соловецкого монастыря и был причислен к лику святых.

Святого Петра Калнышевского памяти просят о мире на земле и о любви к добродетели. Обращаются также в этот день с молитвами и к святым Спиридону и Никодиму Печерским — хранителям дома и семьи. Им молятся о защите от пожаров, болезней, нищеты.

В народе день прозвали Никодимов. Сегодня, согласно традиции, готовят блюда из курицы. Те, кто держит кур дома, переселяют птиц в более теплые, зимние, курятники или утепляют летние.

В народе существует интересное поверье этого дня: считается, если сегодня хорошенько выспаться, то проживешь долгую жизнь.

В церковный праздник 31 октября, как и в любой другой день, священнослужители предостерегают от ссор, сквернословия, злости, осуждения. Нельзя проявлять зависть и жадность, лениться и отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам, в Никодимов день не следует брать деньги в долг и тратить крупные суммы. В народе говорят, что это к убыткам. Не стоит поднимать что-либо потерянное, а если найдешь деньги, стоит сразу же отдать нуждающимся — тогда следующий год обещает удачу и достаток. Существовал в старину и интересный обычай в этот день: с утра надевали на руку зеленую нить, чтобы защититься от зла, а вечером ее сжигали — "снимали" с себя беды.

В Никодимов день нужно внимательно наблюдать за природой — она подсказывает, когда поменяется погода и какой будет зима. Если небо ночью затянуто тучами – это к дождю. Птицы нахохлились — к затяжной непогоде. Снег пошел с утра — к теплой и поздней зиме.

Сильный ветер в этот день принесет скорое похолодание, а множество ярких звезд на небе — мягкую, спокойную зиму. Главная примета дня: если 31 октября слышно пение снегирей — зима уже вступает в свои права.

