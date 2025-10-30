Церковный праздник 30 октября: главная примета дня, что она означает

30 октября в новом календаре Православной церкви Украины — день памяти Озернянской иконы Божией Матери, которую считают покровительницей Харькова и всей Слобожанщины. С датой связано много народных традиций и старинных примет.

В этот день православные обращаются с молитвами к Божией Матери перед ее чудотворной Озерянской иконой. У Богородицы просят исцеления от болезней, особенно глаз и слуха, а также скорого выздоровления после тяжелых переломов.

В народе 30 октября прозвали Синичкин день – в это время как раз прилетают синички из леса, а также снегири и свиристели. Хорошей приметой дня считается увидеть синицу – это к удаче, если же во двор прилетит стайка птиц – в доме весь год будет достаток. Поэтому птичек обязательно подкармливают – нежареными и несолеными семечками, просом.

Также Синичкин день считается временем добрых дел. Труд в этот день обещает благополучие, а новое знакомство сегодня обязательно принесет пользу.

В церковный праздник 30 октября, как и в другие дни, священнослужители призывают хранить мир в душе и светлые мысли в голове. Следует воздержаться от ссор, злых слов, осуждений и сплетен, нельзя быть жадным, завистливым, мстительным и ленивым, а также отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам, тот, кто сегодня ленится – будет без денег, а грубость или обиды, нанесенные птицам, притянут полосу неудач. Не советуют сегодня брать деньги взаймы — можно лишиться финансового благополучия, а также заключать сделки, начинать рискованные дела или испытывать судьбу.

В народе по погоде этого дня определяют, какой она будет в ближайшие дни. Если паутину видно на растениях — холода придут нескоро. Синицы громко пищат – похолодает. Коты крепко спят — будет тепло. Звезд на небе почти не видно – к метели. Снег порошит – жди морозов.

Главная примета дня связана с синичками: если они появились у дома, садятся на подоконник или заглядывают в окно — зима уже на пороге, готовьте птичкам кормушки.

