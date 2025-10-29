Какой церковный праздник 29 октября: что нужно сделать, чтобы холода не принесли бед и тревог

29 октября по новому календарю православные в Украине вспоминают святую Анастасию Римляныню, которую считают покровительницей страждущих и защитницей от зла и обращаются к ней с молитвами о здоровье и благополучии.

Приметы 29 октября. Фото: из открытых источников

Святую Анастасию почитают как покровительницу страждущих, а также пастухов и овечьих стад — ее просят защитить от болезней, хищников и зла, укрепить веру, избавиться от печали, тревог и сомнений.

В народе день прозвали Анастасия Овечница — в этот день по традиции принято стричь овец, прясть шерсть, ткать, вязать, а также чествовать пастухов — благодарить их за работу и угощать.

Также сегодня пекут пироги и собирают семью за общим столом — считается, что обед или ужин всей семьей принесет в дом мир и достаток.

В православный праздник 29 октября священнослужители напоминают: нельзя ссориться, злословить, скандалить, осуждать. Лень, зависть, месть и отказ в помощи тем, кто просит, недопустимы.

По народным приметам, 29 октября запрещено ругаться супругам — говорят, если женщина накричит на мужа, то они еще 40 дней не смогут помириться.

На Анастасию Овечницу можно определить, какой будет погода и зима. Если иней на деревьях — скоро будет потепления. Ветер юго-западный — принесет ненастье и дожди. Если ночью небо ясное и звездное — с утра будет солнечно. Снег или дождь в этот день — на архангела Михаила будет оттепель. Вороны раскаркались — будет заморозок. Голуби воркуют — к теплу. Собаки спят весь день — к непогоде.

По поверьям, Анастасия Овечница открывает ворота зиме, а чтобы холода не принесли бед и тревог, день нужно провести спокойно и без суеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 28 октября: что считается большим грехом.



