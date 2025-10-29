Яке церковне свято 29 жовтня: що потрібно зробити, щоб холод не приніс бід і тривог

29 жовтня за новим календарем православні в Україні згадують святу Анастасію Римляниню, яку вважають покровителькою стражденних та захисницею від зла та звертаються до неї з молитвами про здоров'я та благополуччя.

Прикмети 29 жовтня. Фото: із відкритих джерел

Святу Анастасію шанують як покровительку страждаючих, а також пастухів та овечих стад – її просять захистити від хвороб, хижаків та зла, зміцнити віру, позбутися смутку, тривог та сумнівів.

У народі день прозвали Анастасія Вівчарниця - у цей день за традицією прийнято стригти овець, прясти вовну, ткати, в'язати, а також вшановувати пастухів — дякувати їм за роботу та пригощати.

Також сьогодні печуть пироги і збирають сім'ю за спільним столом — вважається, що обід чи вечеря усією сім'єю принесе до хати мир та достаток.

У православне свято 29 жовтня священнослужителі нагадують: не можна сваритися, лихословити, скандалити, засуджувати. Лінь, заздрість, помста та відмова у допомозі тим, хто просить, неприпустимі.

За народними прикметами, 29 жовтня заборонено лаятись подружжю – кажуть, якщо жінка накричить на чоловіка, то вони ще 40 днів не зможуть помиритися.

На Анастасію Вівчарницю можна визначити, якою буде погода та зима. Якщо іній на деревах – незабаром буде потепління. Вітер південно-західний — принесе негоду та дощі. Якщо уночі небо ясне та зоряне — з ранку буде сонячно. Сніг чи дощ у цей день — на архангела Михаїла буде відлига. Ворони розкаркалися – буде заморозок. Голуби воркують – до тепла. Собаки сплять весь день – до негоди.

За повір'ями, Анастасія Вівчарниця відчиняє ворота зимі, а щоби холоди не принесли бід і тривог, день треба провести спокійно і без метушні.

