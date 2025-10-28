Какой церковный праздник 28 октября: что сегодня считается большим грехом

28 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Параскеву Иконийскую, которую в народе называют Параскева Пятница.

Приметы 28 октября. Фото: из открытых источников

Святую Параскеву почитают как заступницу женщин и хранительницу семьи. К святой обращаются с мольбами об удачном замужестве, семейном согласии, просят здоровья детям и легких родов.

В народе верят, что образ святой приносит в дом счастье и благополучие, защищает от болезней. Икону Параскевы принято украшать целебными травами, которые затем можно прикладывать к больным местам и купать на отваре детей.

Также в народной традиции почитание святой Параскевы переплелось с древним культом Макоши — покровительницы женщин, семьи и плодородия. По этой причине Параскеву и называют "Бабьей заступницей".

Священнослужители в этот день призывает воздержаться от ссор, обид, зависти, лени. Не стоит отказывать в помощи, если есть возможность помочь. Впадать в уныние — грех.

В народе день святой Параскевы Пятницы считается особым — женщинам сегодня нельзя работать, стирать, убирать, шить, прясть или вязать. Нарушишь запрет — окажешься в беде или бедности.

Главное правило этого дня — никаких ссор, обид и злых слов. Считается, что женщина, которая в этот день поругается с близкими, обречена провести старость в одиночестве.

Приметы этого дня помогают предсказать морозы и урожай в следующем году. Если солнце на восходе в облаках – жди ненастья. Если тусклые звезды ночью – к мягкой зиме. Багровая луна – зима будет морозной и снежной. Снег выпал на Параскеву — к богатому урожаю хлеба в следующем году. Белку увидели — будет потепление.

Также в народе говорят: какая погода на Параскеву Пятницу — такой будет и вся зима.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 27 октября: что нужно сделать, чтобы сбылось самое заветное желание.



