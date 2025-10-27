Какой церковный праздник 27 октября: что нужно сделать, чтобы сбылось самое заветное желание

27 октября в Православной церкви Украины по новому календарю чтут память преподобного Нестора Летописца Печерского — мудреца, благодаря которому мы знаем древнюю историю Руси. С этой датой связано много традиций и народных примет.

Приметы 27 октября. Фото: из открытых источников

В православный праздник сегодня в молитвах к святому Нестору верующие обращаются с просьбами помочь в учебе и работе, исследовательской, научной деятельности.

Преподобного Нестора Летописца особо почитают журналисты, писатели, историки и исследователи. День считается благоприятным для учебы и любого труда, связанного с умственной деятельностью.

В народе день прозвали Несторов, а также Обетный или Зарок на Параскеву. Согласно традиции, накануне дня памяти святой великомученицы Параскевы нужно давать обеты и обещания. Исполнить их следует в течение года, при этом придерживаться правила: не брать на себя непосильного. Сдержишь слово — сбудется самое заветное желание, а достаток не покинет дом.

Обещания могут касаться самых разных сфер – как личных, так и общественных. К примеру, в старину богатые люди обещали построить храм или помочь отремонтировать его, простые люди — трудиться усерднее и помочь нуждающимся или же отказаться от вредных привычек.

Также в народе считается, что 27 октября — лучшее время для крещения детей, так как великомученица Параскева не оставит их в беде. Домашние дела в этот день приветствуются: можно делать уборку, мыть полы, разбирать завалы и стирать.

Священнослужители в этот день напоминают, что нельзя ссориться, осуждать, под строгим запретом зависть, жадность, месть, лень и отчаяние.

Народные запреты связаны именно с обещаниями — нельзя нарушать данное слово, так как потеряешь удачу и благополучие. Также в этот день запрещается отказывать в милостыне или помощи.

В этот день природа подсказывает, какой будет грядущая зима, весна и урожай. Если грязь и слякоть сегодня — зима наступит через 4 недели. Утром густой туман выпал — еще долго будет тепло. Деревья в инее стоят — через несколько дней ударят первые морозы. Снег выпал на влажную землю — к ранней и теплой весне. Небо ночью ясное и звездное — к богатому урожаю.

По народным поверьям, если в Несторов день природа спокойна, то и год будет удачным и плодородным. Сильный ветер или метель сегодня — к переменам и испытаниям.

