Яке церковне свято 27 жовтня: що потрібно зробити, щоб збулося найзаповітніше бажання

27 жовтня у Православній церкві України за новим календарем вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця Печерського – мудреця, завдяки якому ми знаємо давню історію Русі. З цією датою пов'язано багато традицій та народних прикмет.

Прикмети 27 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У православне свято сьогодні у молитвах до святого Нестора віруючі звертаються з проханнями допомогти у навчанні та роботі, дослідницькій, науковій діяльності.

Преподобного Нестора Літописця особливо шанують журналісти, письменники, історики та дослідники. День вважається сприятливим для навчання та будь-якої праці, пов'язаної з розумовою діяльністю.

У народі день прозвали Несторів, а також Обітний або Зарок на Параскеву. Згідно з традицією, напередодні дня пам'яті святої великомучениці Параскеви потрібно давати обітниці та обіцянки. Виконати їх слід протягом року, при цьому дотримуватись правил: не брати на себе непосильного. Стримаєш слово — збудеться найзаповітніше бажання, а достаток не залишить будинок.

Обіцянки можуть стосуватися різних сфер – як особистих, так і громадських. Наприклад, за старих часів багаті люди обіцяли побудувати храм або допомогти відремонтувати його, прості люди — працювати старанніше і допомогти нужденним або відмовитися від шкідливих звичок.

Також у народі вважається, що 27 жовтня — найкращий час для хрещення дітей, оскільки великомучениця Параскєва не залишить їх у біді. Домашні справи цього дня вітаються: можна робити прибирання, мити підлогу, розбирати завали та прати.

Священнослужителі цього дня нагадують, що не можна сваритися, засуджувати, під суворою забороною заздрість, жадібність, помста, лінощі та розпач.

Народні заборони пов'язані саме з обіцянками — не можна порушувати це слово, оскільки втратиш удачу та благополуччя. Також у цей день забороняється відмовляти у милостині чи допомозі.

Цього дня природа підказує, якою буде зима, весна і врожай. Якщо бруд і сльота сьогодні – зима настане за 4 тижні. Вранці густий туман випав – ще довго буде тепло. Дерева в інеї стоять — за кілька днів вдарять перші морози. Сніг випав на вологу землю – до ранньої та теплої весни. Небо вночі ясне та зоряне – до багатого врожаю.

За народними повір'ями, якщо в Несторів день природа спокійна, то рік буде вдалим і родючим. Сильний вітер чи хуртовина сьогодні — до змін і випробувань.

