Церковный праздник 26 октября: три суровых запрета в этот день

26 октября православная церковь чтит память святого великомученика Димитрия Солунского (Мироточца) – одного из самых почитаемых христианских святых, покровителя воинов и защитников. Этот день имеет глубокое духовное значение и сопровождается рядом традиций и запретов, которые верующие соблюдают, чтобы не навлечь на себя беды.

Церковный праздник 26 октября

Святой Димитрий жил на рубеже 3-4 веков в городе Солунь (ныне Салоники, Греция). Он происходил из знатной римской семьи и занимал высокий военный пост. Однако вместо того, чтобы выполнять приказы о преследовании христиан, он открыто проповедовал веру во Христа.

Когда об этом узнал император Максимиан, он отдал приказ схватить Димитрия. Святой отказался отречься от веры, за что был казнен. По преданию, после смерти от его мощей начало течь миро – ароматная жидкость, которая, по верованию, обладает целебными свойствами. Именно поэтому святого называют Димитрием Мироточцем.

Его почитают как защитника воинов, храбрых и праведных, а также как святого-заместителя нуждающихся в духовной силе.

В народе 26 октября часто называют Дмитровым днем. Верующие в этот день посещают богослужения, молятся о мире, здоровье семьи и защите от зла. В этот период также чтят память умерших, отсюда происходит Дмитровская поминальная суббота, предшествующая празднику.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не разгневать святого и не навлечь невзгод, православным стоит не делать сегодня такие вещи:

— тяжелый физический труд, в том числе копание, строительство и перенос тяжелых вещей

— стирка, глажка и шитье — это считается неуважением к святому дню

— брань и сквернословие — в этот день особенно важно сохранять спокойствие и доброжелательность

Именины 26 октября

Сегодня свои именины отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

