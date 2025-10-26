Церковне свято 26 жовтня: три суворі заборони цього дня

Рубрики
26 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого великомученика Димитрія Солунського (Мироточця) — одного з найшанованіших християнських святих, покровителя воїнів і захисників. Цей день має глибоке духовне значення та супроводжується низкою традицій і заборон, яких віряни дотримуються, щоб не накликати на себе біди.
Яке церковне свято 26 жовтня.
Святий Димитрій жив на межі 3-4 століть у місті Солунь (нині Салоніки, Греція). Він походив із знатної римської родини й обіймав високу військову посаду. Однак замість того, щоб виконувати накази про переслідування християн, він відкрито проповідував віру у Христа.
Коли про це дізнався імператор Максиміан, він наказав схопити Димитрія. Святий відмовився зректися віри, за що був страчений. За переказами, після смерті від його мощей почало текти миро — ароматна рідина, що, за віруванням, має цілющі властивості. Саме тому святого називають Димитрієм Мироточцем.
Його шанують як захисника воїнів, хоробрих і праведних, а також як святого-заступника тих, хто потребує духовної сили.
У народі 26 жовтня часто називають Дмитровим днем. Віряни цього дня відвідують богослужіння, моляться за мир, здоров’я родини та захист від зла. У цей період також вшановують пам’ять померлих, звідси походить Дмитрівська поминальна субота, яка передує святу.
Щоб не розгнівати святого та не накликати негараздів, православним варто не робити сьогодні такі речі:
Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.
