Церковне свято 26 жовтня: три суворі заборони цього дня
Церковне свято 26 жовтня: три суворі заборони цього дня

26 жовтня православні віряни вшановують святого Димитрія Солунського. Що означає це свято, як його відзначають і що не можна робити сьогодні.

26 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого великомученика Димитрія Солунського (Мироточця) — одного з найшанованіших християнських святих, покровителя воїнів і захисників. Цей день має глибоке духовне значення та супроводжується низкою традицій і заборон, яких віряни дотримуються, щоб не накликати на себе біди.

Церковне свято 26 жовтня

Святий Димитрій жив на межі 3-4 століть у місті Солунь (нині Салоніки, Греція). Він походив із знатної римської родини й обіймав високу військову посаду. Однак замість того, щоб виконувати накази про переслідування християн, він відкрито проповідував віру у Христа.

Коли про це дізнався імператор Максиміан, він наказав схопити Димитрія. Святий відмовився зректися віри, за що був страчений. За переказами, після смерті від його мощей почало текти миро — ароматна рідина, що, за віруванням, має цілющі властивості. Саме тому святого називають Димитрієм Мироточцем.

Його шанують як захисника воїнів, хоробрих і праведних, а також як святого-заступника тих, хто потребує духовної сили.

У народі 26 жовтня часто називають Дмитровим днем. Віряни цього дня відвідують богослужіння, моляться за мир, здоров’я родини та захист від зла. У цей період також вшановують пам’ять померлих, звідси походить Дмитрівська поминальна субота, яка передує святу.

Що не можна робити сьогодні

Щоб не розгнівати святого та не накликати негараздів, православним варто не робити сьогодні такі речі:

  • - важка фізична праця, зокрема копання, будівництво та перенесення важких речей
  • - прання, прасування та шиття — це вважається неповагою до святого дня
  • - лайки та лихослів’я — у цей день особливо важливо зберігати спокій і доброзичливість

Іменини 26 жовтня

Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

