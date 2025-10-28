Яке церковне свято 28 жовтня: що сьогодні вважається великим гріхом

28 жовтня за новим церковним календарем згадують святу Параскеву Іконійську, яку в народі називають Параскєвою П'ятницею.

Прикмети 28 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Святу Параскеву шанують як заступницю жінок і берегиню сім'ї. До святої звертаються з проханнями про вдале заміжжя, сімейну злагоду, просять здоров'я дітям і легких пологів.

У народі вірять, що образ святої приносить у дім щастя і добробут, захищає від хвороб. Ікону Параскеви прийнято прикрашати цілющими травами, які потім можна прикладати до хворих місць та купати на відварі дітей.

Також у народній традиції шанування святої Параскеви переплелося з давнім культом Макоші — покровительки жінок, сім'ї та родючості. З цієї причини Параскеву і називають "Бабиною заступницею".

Священнослужителі цього дня закликають утриматися від сварок, образ, заздрощів, лінощів. Не варто відмовляти у допомозі, якщо є можливість допомогти. Впадати у зневіру — гріх.

У народі день святої Параскеви П'ятниці вважається особливим — жінкам сьогодні не можна працювати, прати, прибирати, а також шити, прясти або в'язати. Порушиш заборону — опинишся в біді або бідності.

Головне правило цього дня — жодних сварок, образ та злих слів. Вважається, що жінка, яка цього дня посвариться з близькими, приречена провести старість на самоті.

Прикмети цього дня допомагають передбачити морози та врожай наступного року. Якщо сонце на сході у хмарах – чекай на негоду. Якщо тьмяні зірки вночі – до м'якої зими. Багряний місяць – зима буде морозною та сніжною. Сніг випав на Параскеву – до багатого врожаю хліба наступного року. Білку побачили – буде потепління.

Також у народі кажуть: яка погода на Параскеву П'ятницю – такою буде і вся зима.

