Церковне свято 30 жовтня: головна прикмета дня, що вона означає

30 жовтня у новому календарі Православної церкви України – день пам'яті Озернянської ікони Божої Матері, яку вважають покровителькою Харкова та всієї Слобожанщини. З датою пов'язано багато народних традицій та старовинних прикмет.

Прикмети 30 жовтня. Фото: із відкритих джерел

Цього дня православні звертаються із молитвами до Божої Матері перед її чудотворною Озерянською іконою. У Богородиці просять зцілення від хвороб, особливо очей та слуху, а також швидкого одужання після тяжких переломів.

У народі 30 жовтня прозвали Синичкин день — у цей час якраз прилітають синички з лісу, а також снігурі та омелюхи. Хорошою прикметою дня вважається побачити синицю – це до щастя, якщо ж у двір прилетить зграйка птахів – у будинку весь рік буде достаток. Тому пташок обов'язково підгодовують – несмаженим і несолоним насінням, просом.

Також Синичкін день вважається часом добрих справ. Праця цього дня обіцяє благополуччя, а нове знайомство сьогодні обов'язково принесе користь.

У церковне свято 30 жовтня, як і в інші дні, священнослужителі закликають зберігати мир у душі та світлі думки у голові. Слід утриматися від сварок, злих слів, осудів і пліток, не можна бути жадібним, заздрісним, мстивим і лінивим, а також відмовляти у допомозі тим, хто просить.

За народними прикметами, той, хто сьогодні лінується – буде без грошей, а грубість чи образи, завдані птахам, притягнуть смугу невдач. Не радять сьогодні позичати гроші — можна позбутися фінансового благополуччя, а також укладати угоди, починати ризиковані справи або випробовувати долю.

У народі погода цього дня визначає, якою вона буде найближчими днями. Якщо павутину видно на рослинах – холоди прийдуть нескоро. Синиці голосно пищать – похолодає. Коти міцно сплять – буде тепло. Зірок на небі майже не видно – до хуртовини. Сніг порошить – чекай на морози.

Головна прикмета дня пов'язана із синочками: якщо вони з'явилися біля будинку, сідають на підвіконня або заглядають у вікно – зима вже на порозі, готуйте пташкам годівниці.

