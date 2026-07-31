Яке церковне свято 31 липня: що можна і не можна робити сьогодні

31 липня за новим православним календарем в Україні віруючі вшановують пам'ять святого праведного Євдокима Каппадокіянина та відзначають передсвято Винесення чесного та життєдайного Хреста Господнього. З цим днем пов'язані давні традиції та народні прикмети, за якими наші предки намагалися дізнатися, якою буде погода та яким виявиться майбутній урожай.

Прикмети 31 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Євдокимовим днем або Євдокимовим заговінням, оскільки він припадає напередодні Успенського посту. Це останній день перед постом, коли дозволяється їсти скоромну їжу — м’ясні та рибні страви. За традицією господині готують пироги, соління та інші частування, а також намагаються завершити всі важливі справи, щоб під час посту більше часу приділяти молитвам і духовним роздумам.

Святого Євдокима також шанують як помічника у землеробстві. Цього дня приділяють увагу домашнім клопотам та врожаю — у садах та городах дозрівають кабачки, огірки, помідори та інші овочі.

За церковною традицією цього дня намагаються уникати злості, заздрості, жадібності, помсти та грубих слів. Особливого значення надають добрим вчинкам — вважається, що не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, чи то людина, чи тварина.

Народні повір'я радять 31 липня не переїдати, не зловживати алкоголем і не прибирати вдома. Також наші пращури намагалися не вирушати в далеку дорогу — поїздка може пройти невдало. Вважалося, що Євдокимов день не підходить для неробства — навіть перед постом важливо завершити розпочаті справи.

За народними спостереженнями, у цей день звертали увагу на погоду та природні явища – за ними намагалися визначити, якою буде осінь та зима. Якщо вранці бджоли летять у поле – день буде теплим та ясним. Павутина з'являється у повітрі – попереду очікується сонячна погода. Туман над лісом – до багатого врожаю грибів. Туман швидко розсіюється – погода буде ясною та теплою. Густий туман довго стоїть над лісом – настав час готуватися до грибного сезону. Сильний вітер у цей день — зима буде сніжною та холодною.

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