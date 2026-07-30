Какой церковный праздник 30 июля: чего нужно избегать в этот день

30 июля христиане по новому календарю вспоминают святого мученика Иоанна Воина. В народе его издавна почитают как защитника тех, кого обидели, несправедливо наказали или лишили правды. В этот день существуют древние традиции и приметы, по которым наши предки пытались предсказать погоду и будущий урожай.

Приметы 30 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре этот день называют Силиным, или днем Силы, — в честь апостолов от семидесяти Силы, Силуана и других. Считается, что 30 июля человек наполняется силами, поэтому лениться сегодня не принято. Наоборот, чем больше полезных дел удается сделать, тем крепче будут здоровье и благополучие.

По традиции в этот день начинают сеять озимые. В народе верят, что зерно, посеянное на Силу и Иоанна Воина, дает богатый урожай.

День считается благоприятным для новых начинаний, смены работы, переезда и поездок. Хорошей приметой также считается физический труд и любая полезная активность.

По церковной традиции в этот день следует избегать злобы, зависти, мести, уныния и грубых слов, стараясь сохранять чистоту мыслей и поступков. Народные поверья советуют не отказывать нуждающимся в помощи, не лениться, не злоупотреблять алкоголем и не переедать. Кроме того, считается, что 30 июля лучше не заниматься важными денежными вопросами.

По народным поверьям, 30 июля нельзя отказывать в помощи нуждающимся – считается, что можно самому столкнуться с трудностями. Также не советуют лениться, переедать и злоупотреблять алкоголем.

Согласно приметам, день не подходит для решения важных денежных вопросов и общения с представителями власти. Считается, что в это время возможны финансовые задержки, непредвиденные расходы и убытки.

Особое внимание в этот день обращают на рябину: если на дереве много ягод, то осень будет дождливой, а зима – морозной.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 29 июля: что помогает укрепить силы, сохранить здоровье и привлечь благополучие



