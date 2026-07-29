Церковный праздник 29 июля: что помогает укрепить силы, сохранить здоровье и привлечь благополучие

29 июля по новому церковному календарю православная церковь в Украине вспоминает святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского). Его почитают как одного из украинских новомучеников.

Приметы 29 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре этот день называют Калинник — в честь святого Каллиника Киликийского, который пострадал за христианскую веру в III-IV веках. Со временем праздник стали связывать и с калиной, которую в народе издавна считали символом здоровья, красоты и семейного благополучия.

В народной медицине ее плоды использовали как средство от кашля и простуды, настой из цветков — при кожных недугах, а кору – при заболеваниях почек, печени и желудка.

По народным поверьям, 29 июля стоит посвятить день добрым делам, сходить в лес за ягодами или грибами, а также обнять калину — считается, что это помогает укрепить силы, сохранить здоровье и привлечь благополучие.

Церковь, как и в любой другой день, призывает отказаться от злобы, зависти, жадности, мести, сквернословия и уныния, жить в мире с окружающими и не совершать греховных поступков.

По народным поверьям, на Калинника не следует лениться, брать или давать деньги в долг, а также ссориться с близкими, чтобы не навлечь разлад в семье. Не рекомендуется ломать ветки калины или без надобности рубить кусты этого растения — считалось, что это может лишить человека здоровья и удачи. День нужно посвятить работе по хозяйству, а также заботе о семье и доме.

По народным приметам дня судят о погоде, будущем урожае и о том, какой будет осень и зима. Если теплое утро – к ясному и солнечному дню. Туман с утра — к богатому урожаю ячменя и овса. Теплый дождь — к обилию грибов. В лесу много ягод и грибов — зима будет долгой и суровой. Нет утренних заморозков — теплая погода сохранится до Лупа Брусничника 23 августа.

В старину также замечали, что примерно в это время могли случиться первые утренние заморозки, опасные для посевов.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 28 июля: что нужно было сделать, чтобы по жизни сопутствовала удача.



