Какой церковный праздник 28 июля: что сегодня нужно сделать, чтобы по жизни сопутствовала удача

28 июля по новому церковному календарю (10 августа по старому стилю) православная церковь вспоминает апостолов от 70-ти — Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и других учеников Христа. Они стали одними из первых служителей Церкви и посвятили свою жизнь проповеди христианской веры.

Приметы 28 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре праздник называют Прохоры-Пармены. День считается благоприятным для работы в поле и на огороде. В это время копают ранний картофель, собирают зерновые, огурцы, первые помидоры и другие овощи нового урожая. Также принято ходить в лес за последними летними ягодами.

По народным поверьям, сегодня на удачу стоит съесть спелую грушу, а снам, приснившимся в ночь на 28 июля, придают особое значение и считают их вещими.

На Прохоры-Пармены не стоит затевать торговлю, обменивать вещи, совершать крупные покупки или продажи — считается, что такие сделки могут оказаться неудачными и принести убытки.

Приметы на 28 июля помогают узнать, какой будет погода в ближайшие дни и какой окажется зима. Если звезды ярко светят ночью — днем будет гроза. Облака плывут высоко — к теплой и сухой погоде. Утром на траве много росы — день будет солнечным.

Замечают также — если муравьи строят высокие муравейники, то зима будет ранней и суровой.

День ангела в этот день отмечает Прохор.

Люди, рожденные в этот день, обычно отличаются спокойным нравом, рассудительностью и надежностью. Они умеют брать на себя ответственность, не боятся трудностей и стараются доводить начатое до конца. Такие люди ценят честность, верность своему слову и близким, а благодаря терпению и умению находить общий язык с окружающими часто становятся хорошими друзьями, мудрыми советчиками и надежной опорой для семьи.

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