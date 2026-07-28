Яке церковне свято 28 липня: що сьогодні потрібно зробити, щоб по життю супроводжував успіх

28 липня за новим церковним календарем (10 серпня за старим стилем) православна церква згадує апостолів від 70-ти – Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та інших учнів Христа. Вони стали одними з перших служителів Церкви та присвятили своє життя проповіді християнської віри.

Прикмети 28 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі свято називають Прохори-Пармени. День вважається сприятливим для роботи в полі та на городі. У цей час копають ранню картоплю, збирають зернові, огірки, перші помідори та інші овочі нового врожаю. Також прийнято ходити до лісу за останніми літніми ягодами.

За народними повір'ями, сьогодні на удачу варто з'їсти стиглу грушу, а снам, що приснилися в ніч на 28 липня, надають особливого значення і вважають їх віщими.

У день Прохора-Пармена не варто починати торгівлю, обмінювати речі, здійснювати великі покупки чи продажі — вважається, що такі угоди можуть виявитися невдалими й принести збитки.

Прикмети на 28 липня допомагають дізнатися, якою буде погода найближчими днями і якою буде зима. Якщо зірки яскраво світять уночі — вдень буде гроза. Хмари пливуть високо — до теплої та сухої погоди. Зранку на траві багато роси — день буде сонячним.

Помічають також – якщо мурахи будують високі мурашники, то зима буде ранньою та суворою.

День Ангела цього дня відзначає Прохор.

Люди, народжені цього дня, зазвичай відрізняються спокійною вдачею, розважливістю та надійністю. Вони вміють брати він відповідальність, не бояться труднощів і намагаються доводити розпочате остаточно. Такі люди цінують чесність, вірність своєму слову та близьким, а завдяки терпінню та вмінню знаходити спільну мову з оточуючими часто стають добрими друзями, мудрими порадниками та надійною опорою для сім'ї.

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