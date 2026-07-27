Какой церковный праздник 27 июля: что сделать в этот день для укрепления здоровья

27 июля по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают память великомученика и целителя Пантелеймона — одного из самых почитаемых святых, к которому обращаются с молитвами об исцелении и здоровье.

Приметы 27 июля. Фото: из открытых источников

В народе праздник известен как день Пантелеймона Целителя. С ним связаны и народные традиции. Считается, что к этому времени созревает первая капуста, хотя это во многом зависит от региона.

Из первого кочана нового урожая следует испечь пирожки. Ими угощают детей, больных, нуждающихся, соседей. По поверьям, такое доброе дело приносило в дом здоровье, достаток и удачу.

В этот день церковь призывает отказаться от злобы, зависти, сквернословия, осуждения, сплетен и других недобрых поступков. Особым грехом считается отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, ведь святой Пантелеймон всю жизнь милосердно служил людям и исцелял больных.

По народным поверьям, на Пантелеймона не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, особенно работать в поле, на огороде, возить сено или хлеб. Считается, что нарушение этого запрета может навлечь беду и оставить без урожая. Также в старину опасались грозы и молний: верили, что в этот день они особенно опасны и могут повредить посевы или причинить вред человеку.

Приметы на 27 июля помогают узнать, какой будет погода в ближайшие дни и какой окажется осень: кузнечики громко стрекочут и прыгают — к ясной и сухой погоде; муравьи закрывают входы в муравейник — скоро пойдет дождь; на дубе много желудей — год будет урожайным; капуста рано начала завиваться в кочаны — осень будет холодной.

По народной примете, если 27 июля съесть лист свежей капусты, то удача будет сопровождать во всех начинаниях.

По новому церковному календарю 27 июля День ангела отмечают Пантелеймон, Анфиса, Наум и Савва.

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