Яке церковне свято 27 липня: що зробити цього дня для зміцнення здоров'я

27 липня за новим церковним календарем православні в Україні згадують пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона — одного з найшанованіших святих, до якого звертаються з молитвами про зцілення та здоров'я.

Прикмети 27 липня. Фото: із відкритих джерел

У народі свято відоме як день Пантелеймона Цілителя. З ним пов'язані й народні традиції. Вважається, що до цього часу дозріває перша капуста, хоча це залежить від регіону.

З першого качана нового врожаю слід спекти пиріжки. Ними пригощають дітей, хворих, нужденних, сусідів. За повір'ями, така добра справа приносила до будинку здоров'я, достаток та удачу.

Цього дня церква закликає відмовитися від злості, заздрощів, лихослів'я, засудження, пліток та інших недобрих вчинків. Особливим гріхом вважається відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, адже святий Пантелеймон все життя милосердно служив людям і зцілював хворих.

За народними повір'ями, на Пантелеймона не варто займатися важкою фізичною працею, особливо працювати на полі, на городі, возити сіно чи хліб. Вважається, що порушення цієї заборони може спричинити лихо і залишити без урожаю. Також у давнину побоювалися грози та блискавок: вірили, що в цей день вони особливо небезпечні і можуть зашкодити посівам або завдати шкоди людині.

Прикмети на 27 липня допомагають дізнатися, якою буде погода найближчими днями і якою виявиться осінь: коники голосно цокочуть і стрибають — до ясної та сухої погоди; мурахи закривають входи в мурашник — незабаром піде дощ; на дубі багато жолудів – рік буде врожайним; капуста рано почала завиватися в качани — осінь буде холодною.

За народною прикметою, якщо 27 липня з'їсти лист свіжої капусти, то успіх супроводжуватиме у всіх починаннях.

За новим церковним календарем 27 липня День ангела відзначають Пантелеймон, Анфіса, Наум та Сава.

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