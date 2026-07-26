Церковный праздник 26 июля: три суровых запрета в этот день

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Slava Kot
26 июля по церковному календарю православные христиане чтят память священномученика Ермолая, а также преподобномученицы Параскевы. С этим днем связаны не только церковные традиции, но и народные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Наши предки верили, что нарушение определенных запретов в этот день может принести невзгоды в дом.
Церковный праздник 26 июля. Фото из открытых источников
Святой Ермолай был священником в Никомидии и пережил жестокие гонения на христиан во времена Римской империи. Несмотря на преследование, он продолжал проповедовать христианство и окрестил будущего великомученика Пантелеймона. Впоследствии Ермолай вместе с собратьями принял мученическую смерть за веру.
Церковь также сегодня вспоминает преподобномученицу Параскеву, родившуюся вблизи Рима. Она посвятила жизнь служению Богу и отказалась отречься от христианской веры, за что была казнена после жестоких пыток.
В народном календаре 26 июля считалось днем, когда следует быть особенно осторожными в своих действиях. Сегодня нельзя:
По новому церковному календарю 26 июля именины празднуют Игнат, Сергий и Федор. По старому стилю день ангела отмечают Гавриил, Маркиан, Степан и Юлиан.