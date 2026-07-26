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Церковне свято 26 липня: три суворі заборони цього дня

Яке церковне свято відзначають 26 липня, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.

26 липня 2026, 07:05
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Slava Kot

26 липня за церковним календарем православні християни вшановують пам'ять священномученика Єрмолая, а також преподобномучениці Параскеви. З цим днем пов'язані не лише церковні традиції, а й народні звичаї, які передаються з покоління в покоління. Наші предки вірили, що порушення певних заборон цього дня може принести негаразди в оселю.

Церковне свято 26 липня: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 26 липня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 26 липня

Святий Єрмолай був священником у Нікомидії та пережив жорстокі гоніння на християн за часів Римської імперії. Попри переслідування він продовжував проповідувати християнство та охрестив майбутнього великомученика Пантелеймона. Згодом Єрмолай разом із співбратами прийняв мученицьку смерть за віру.

Церква також сьогодні згадує преподобномученицю Параскеву, яка народилася поблизу Рима. Вона присвятила життя служінню Богові та відмовилася зректися християнської віри, за що була страчена після жорстоких катувань.

Що не можна робити сьогодні

У народному календарі 26 липня вважалося днем, коли варто бути особливо обережними у своїх діях. Сьогодні не можна:

  • жінкам виконувати важку фізичну працю, особливо в полі чи на городі
  • шити, в'язати та вишивати, адже вірили, що це може негативно вплинути на сімейний добробут
  • позичати робочі чи господарські інструменти іншим людям, адже вважається, що разом з ними можна віддати з дому достаток і благополуччя.

У кого іменини 26 липня

За новим церковним календарем 26 липня іменини святкують Гнат, Сергій і Федір. За старим стилем день ангела відзначають Гавриїл, Маркіян, Степан та Юліан.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на 2026 рік.



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