Церковне свято 29 липня: що допомагає зміцнити сили, зберегти здоров'я та залучити добробут

29 липня за новим церковним календарем православна церква в Україні згадує святого мученика Данила Млієвського (Черкаського). Його шанують як одного з українських новомучеників.

Прикмети 29 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Калинник — на честь святого Каллініка Кілікійського, який постраждав за християнську віру в III-IV століттях. Згодом це свято почали пов'язувати й з калиною, яку в народі здавна вважали символом здоров'я, краси та сімейного благополуччя.

У народній медицині її плоди використовували як засіб від кашлю та застуди, настій з квіток – при шкірних недугах, а кору – при захворюваннях нирок, печінки та шлунка.

За народними повір'ями, 29 липня варто присвятити день добрим справам, сходити до лісу за ягодами чи грибами, а також обійняти калину – вважається, що це допомагає зміцнити сили, зберегти здоров'я та залучити добробут.

Церква, як і будь-якого іншого дня, закликає відмовитися від злості, заздрощів, жадібності, помсти, лихослів'я та зневіри, жити у світі з оточуючими і не чинити гріховних вчинків.

За народними повір'ями, на Калинника не слід лінуватися, брати чи давати гроші в борг, а також сваритися з близькими, щоб не спричинити розлад у сім'ї. Не рекомендується ламати гілки калини або без потреби рубати кущі цієї рослини – вважалося, що це може позбавити людину здоров'я та удачі. День потрібно присвятити роботі по господарству, а також турботі про сім'ю та будинок.

За народними прикметами дня судять про погоду, майбутній урожай і про те, якою буде осінь та зима. Якщо теплий ранок – до ясного та сонячного дня. Туман з ранку – до багатого врожаю ячменю та вівса. Теплий дощ — до великої кількості грибів. У лісі багато ягід та грибів – зима буде довгою та суворою. Немає ранкових заморозків – тепла погода збережеться до Лупу Брусничника 23 серпня.

За старих часів також помічали, що приблизно в цей час могли статися перші ранкові заморозки, небезпечні для посівів.

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