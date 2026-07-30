Яке церковне свято 30 липня: чого треба уникати цього дня

30 липня християни за новим календарем згадують святого мученика Іоанна Воїна. У народі його здавна шанують як захисника тих, кого образили, несправедливо покарали чи позбавили правди. У цей день існують давні традиції та прикмети, за якими наші предки намагалися передбачити погоду та майбутній урожай.

Прикмети 30 липня. Фото: із відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Силиним, або днем Сили, — на честь апостолів із сімдесяти Сили, Силуана та інших. Вважається, що 30 липня людина наповнюється силами, тому лінуватися сьогодні не прийнято. Навпаки, чим більше корисних справ вдається зробити, тим міцнішими будуть здоров’я та добробут.

По традиції цього дня починають сіяти озимі. У народі вірять, що зерно, посіяне на Силу та Івана Воїна, дає багатий урожай.

День вважається сприятливим для нових починань, зміни роботи, переїзду та поїздок. Хорошою прикметою також вважається фізична праця та будь-яка корисна активність.

За церковною традицією цього дня слід уникати злості, заздрості, помсти, зневіри та брутальних слів, намагаючись зберігати чистоту думок та вчинків. Народні повір'я радять не відмовляти тим, хто потребує допомоги, не лінуватися, не зловживати алкоголем і не переїдати. Крім того, вважається, що 30 липня краще не займатися важливими фінансовими питаннями.

За народними повір'ями, 30 липня не можна відмовляти у допомозі нужденним – вважається, що можна самому зіштовхнутися із труднощами. Також не радять лінуватися, переїдати та зловживати алкоголем.

Згідно з прикметами, день не підходить для вирішення важливих фінансових питань та спілкування з представниками влади. Вважається, що в цей час можливі фінансові затримки, непередбачені витрати та збитки.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

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