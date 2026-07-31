Какой церковный праздник 31 июля: что можно и нельзя делать сегодня

31 июля по новому православному календарю в Украине верующие чтят память святого праведного Евдокима Каппадокиянина и отмечают предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня. С этим днем связаны давние традиции и народные приметы, по которым наши предки пытались узнать, какой будет погода и каким окажется будущий урожай.

Приметы 31 июля. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Евдокимовым днем или Евдокимовым заговеньем, поскольку он приходится накануне Успенского поста. Это последний день перед постом, когда разрешается есть скоромную пищу — мясные и рыбные блюда. По традиции хозяйки готовят пироги, разносолы и другие угощения, а также стараются завершить все важные дела, чтобы во время поста больше времени уделять молитвам и духовным размышлениям.

Святого Евдокима также почитают как помощника в земледелии. В этот день уделяют внимание домашним хлопотам и урожаю — в садах и огородах созревают кабачки, огурцы, помидоры и другие овощи.

По церковной традиции в этот день стараются избегать злобы, зависти, жадности, мести и грубых слов. Особое значение придают добрым поступкам — считается, что нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, будь то человек или животное.

Народные поверья советуют 31 июля не переедать, не злоупотреблять алкоголем и не заниматься уборкой дома. Также наши предки старались не отправляться в дальнюю дорогу — поездка может пройти неудачно. Считалось, что Евдокимов день не подходит для безделья — даже перед постом важно завершить начатые дела.

По народным наблюдениям, в этот день обращали внимание на погоду и природные явления — по ним пытались определить, какой будет осень и зима. Если утром пчелы летят в поле — день будет теплым и ясным. Паутина появляется в воздухе — впереди ожидается солнечная погода. Туман над лесом — к богатому урожаю грибов. Туман быстро рассеивается – погода будет ясной и теплой. Густой туман долго стоит над лесом – пора готовиться к грибному сезону. Сильный ветер в этот день — зима будет снежной и холодной.

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