Яке церковне свято 31 грудня: три прикмети на щастя у новому році

31 грудня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Петра Могили, митрополита Київського та Галицького, та преподобної Меланії.

Прикмети 31 грудня. Фото: з відкритих джерел

Преподобну Меланію вважають покровителькою вагітних жінок і помічницею під час пологів, святий моляться за благополучне виношування та народження здорової дитини, а також просять допомоги у важких пологах.

У народній традиції 31 грудня називають Маланки, чи Щедрий вечір. Вечір напередодні Нового року – це час примирення та добрих справ. Слід допомогти людям похилого віку, нагодувати нужденних, проявити милосердя та щедрість – добро обов'язково повернеться у новому році.

За прикметами також сьогодні варто накрити багатий стіл — він обіцяє достаток на весь рік. Головною стравою вечора має бути щедра кутя з пшениці або рису з медом, маком, горіхами та родзинками. Добре також поставити на стіл та страви зі свинини – як символ благополуччя та родючості. Важливо цей час зустріти у гарному настрої і, по можливості, у новому одязі – за повір'ями, тоді весь рік пройде в радості та без потреби.

За старих часів цей вечір супроводжувався піснями, щедрівками, жартами та добрими побажаннями — звичаї щедрувати та співати щедрівки дійшли і до нашого часу.

У церковне свято 31 грудня не рекомендується сваритися, поганословити, бажати зла, відмовляти у допомозі. Церква засуджує жадібність, заздрість, плітки, помста та злі помисли.

За народними повір'ями у цей день важливо уникати конфліктів — сьогоднішні сварки можуть затягнутися надовго та обернутися хворобами чи фінансовими труднощами.

Згідно з прикметами, 31 грудня також не можна: давати та брати гроші у борг — весь рік у боргах пройде; перераховувати дрібницю — до сліз; відмовляти щедрівникам – можна відлякати достаток та добробут.

Не варто також сідати за стіл у чорному чи буденному одязі – це обіцяє смутку та втрати.

По погоді в цей час судили, якою вона буде найближчими днями, а також влітку: сильний сніг іде — морози будуть слабкі; іній на деревах — влітку буде багато меду та зерна; теплий вечір – до теплого літа; сніг під ногами не хрумтить — до потепління.

