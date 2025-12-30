Церковный праздник 30 декабря: запомните две главные приметы дня на здоровье и достаток

30 декабря по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают святую Анисию Солунскую, погибшую за веру во Христа. Этот день окружен особыми традициями, приметами и запретами, от которых, согласно поверьям, зависит благополучие.

Считается, что святая Анисия Солунская помогает при болезнях желудка — к ней обращаются с молитвами о выздоровлении, а также просят защиты и здоровья для детей.

В народе день прозвали Анисья, Анисьин день и издавна связывают его с гостеприимством и щедрыми застольями. Сегодня принято ходить в гости к родственникам, принимать гостей и накрывать богатый стол. Стараются приготовить блюда из свинины, птицы и грибов. Свинина на праздничном столе имеет особый смысл — она считается символом непрерывности жизни, а тот, кто попробует свинину в последние дни уходящего года, символически оставляет все беды в прошлом.

Морозы на Анисью в народе связывают с активностью нечисти и советуют быть осторожнее, избегать встреч с незнакомцами и соблюдать защитные обычаи. Наряду с церковными молитвами существуют в этот день и народные способы исцеления: по поверьям, если вечером выйти на перекресток и громко назвать имя больного человека, то он вскоре выздоровеет. Верят также, что монета в кармане на Анисью защищает от безденежья в наступающем году.

Церковь сегодня, как и в другой день, не одобряет ссор, лени, сквернословия, осуждает жадность, зависть, сплетни и желание мстить. Нельзя отказывать в помощи ближним.

По народным поверьям, в Анисьин день не следует заниматься шитьем, вязанием. Особенно дурной приметой считается поднимать предметы с земли, в том числе на перекрестках. Также в этот день не следует принимать подарки от незнакомых или малознакомых людей.

По погоде в конце года судят о ней в дальнейшем, а также каким будет лето. Если деревья стоят в инее — сильных морозов в ближайшие дни не будет. Метель поднялась — летом будет много пчел. Снег идет с самого утра — к дождливому лету. Ветер с юга — лето будет теплым. Воробьи расчирикались — к скорому потеплению.

Считается, что какая погода установится 30 декабря, таким, по поверьям, будет и май.

