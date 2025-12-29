Какой церковный праздник 29 декабря: почему этот день называют самым страшным в году

29 декабря по новому церковному календарю в православных храмах чтят память 14 тысяч младенцев, жестоко убитых в Вифлееме. С этой скорбной датой связаны давние традиции, народные приметы и строгие запреты.

Сегодня верующие обращаются в молитвах к святым защитить от зла, дать мира семье и благополучие для дома.

В народе день называют Страшным из-за событий, произошедших в эту дату. По традициям, в это время нужно навести порядок, заняться готовкой и хозяйственными делами. Существовал обычай сжигать старые и ненужные вещи — верят, что вместе с ними из дома уходит несчастье, тревоги и болезни.

Так как 29 декабря приходится на период Святок, то с древних времен люди верили, что в эти дни темные силы становятся особенно активными. Поэтому в этот день стараются не отпускать детей далеко от дома. При этом главной и самой надежной защитой всегда остается молитва.

В церковный праздник 29 декабря запрещается сквернословить, лениться, завидовать, мстить и отказывать в помощи. Церковь порицает любые проявления злобы, зависти, равнодушия.

По народным поверьям, в этот день нельзя жаловаться на судьбу — говорят, что таким образом человек сам притягивает неприятности. Не стоит начинать новые дела, особенно важные и крупные — успеха они не принесут. Особый запрет касается пожеланий здоровья, счастья и удачи — в народе верят, что в Страшный день такие слова могут подействовать наоборот и навлечь беду.

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и о том, какой будет весна. Если сильный мороз сегодня — холодно будет до самой весны. Какая погода стоит в этот день — таким будет и апрель. Много инея на деревьях — скоро потеплеет. Небо без облаков при сильном ветре — жди лютых морозов. Окна запотевают — к оттепели.

Наблюдают за домашними животными: если коты и собаки целый день спят — жди похолодания.

