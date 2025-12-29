Яке церковне свято 29 грудня: чому цей день називають найстрашнішим у році

29 грудня за новим церковним календарем у православних храмах вшановують пам'ять 14 тисяч немовлят, жорстоко вбитих у Віфлеємі. З цією скорботною датою пов'язані давні традиції, народні прикмети та суворі заборони.

Сьогодні віруючі звертаються у молитвах до святих захистити від зла, дати миру сім'ї та благополуччя для дому.

У народі день називають Страшним через події, які сталися цієї дати. За традиціями, у цей час треба навести лад, зайнятися готуванням та господарськими справами. Існував звичай спалювати старі та непотрібні речі – вірять, що разом з ними з дому йде нещастя, тривоги та хвороби.

Так як 29 грудня припадає на період Святок, то з давніх-давен люди вірили, що в ці дні темні сили стають особливо активними. Тож цього дня намагаються не відпускати дітей далеко від дому. При цьому головним і найнадійнішим захистом завжди залишається молитва.

У церковне свято 29 грудня забороняється поганословити, лінуватися, заздрити, мстити та відмовляти у допомозі. Церква ганьбить будь-які прояви злості, заздрості, байдужості.

За народними повір'ями, цього дня не можна скаржитися на долю — кажуть, що таким чином людина сама притягує неприємності. Не варто розпочинати нові справи, особливо важливі та великі – успіху вони не принесуть. Особлива заборона стосується побажань здоров'я, щастя та удачі – у народі вірять, що у Страшний день такі слова можуть вплинути навпаки та викликати лихо.

За прикметами цього дня судять про погоду найближчим часом і про те, якою буде весна. Якщо сильний мороз сьогодні – холодно буде до самої весни. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде хороша, то буде йти дощ. Багато інею на деревах – незабаром потеплішає. Небо без хмар при сильному вітрі — чекай на люті морози. Вікна пітніють – до відлиги.

Спостерігають за домашніми тваринами: якщо коти та собаки цілий день сплять – чекай на похолодання.

