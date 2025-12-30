Церковне свято 30 грудня: запам'ятайте дві головні прикмети дня на здоров'я та достаток

30 грудня за новим церковним календарем в Україні православні згадують святу Онисю Солунську, яка загинула за віру в Христа. Цей день оточений особливими традиціями, прикметами та заборонами, від яких, згідно з повір'ями, залежить добробут.

Прикмети 30 грудня. Фото: з відкритих джерел

Вважається, що свята Онися Солунська допомагає при хворобах шлунка – до неї звертаються з молитвами про одужання, а також просять захисту та здоров'я для дітей.

У народі день прозвали Онися, Онисин день і здавна пов'язують його з гостинністю і щедрими застіллями. Сьогодні прийнято ходити у гості до родичів, приймати гостей та накривати багатий стіл. Намагаються приготувати страви зі свинини, птиці та грибів. Свинина на святковому столі має особливий сенс — вона вважається символом безперервності життя, а той, хто спробує свинину в останні дні року, символічно залишає всі біди в минулому.

Морози на Онисю в народі пов'язують з активністю нечисті й радять бути обережнішими, уникати зустрічей із незнайомцями та дотримуватися захисних звичаїв. Поряд із церковними молитвами існують у цей день і народні способи зцілення: за повір'ями, якщо ввечері вийти на перехрестя і голосно назвати ім'я хворої людини, то незабаром вона одужає. Вірять також, що монета в кишені на Аніссю захищає від безгрошів'я наступного року.

Церква сьогодні, як і в інший день, не схвалює сварок, лінощів, лихослів'я, засуджує жадібність, заздрість, плітки та бажання помститися. Не можна відмовляти у допомозі ближнім.

За народними повір'ями, в день Онисі не слід займатися шиттям, в'язанням. Особливо поганою прикметою вважається піднімати предмети із землі, зокрема на перехрестях. Також у цей день не слід приймати подарунки від незнайомих чи малознайомих людей.

За погодою наприкінці року судять про неї надалі, а також яким буде літо. Якщо дерева стоять в інеї – сильних морозів найближчими днями не буде. Завірюха піднялася — влітку буде багато бджіл. Сніг іде з самого ранку — до дощового літа. Вітер із півдня — літо буде теплим. Горобці розчирикалися – до швидкого потепління.

Вважається, що якась погода встановиться 30 грудня, таким, за повір'ям, буде і травень.

