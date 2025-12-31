Какой церковный праздник 31 декабря: три приметы на счастье в новом году

31 декабря по новому церковному календарю православные чтят память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и преподобной Мелании.

Приметы 31 декабря. Фото: из открытых источников

Преподобную Меланию считают покровительницей беременных женщин и помощницей при родах, святой молятся о благополучном вынашивании и рождении здорового ребенка, а также просят помощи в трудных родах.

В народной традиции 31 декабря называют Маланки, или Щедрый вечер. Вечер накануне Нового года – это время примирения и добрых дел. Следует помочь пожилым людям, накормить нуждающихся, проявить милосердие и щедрость — добро обязательно вернется в новом году.

По приметам, также сегодня стоит накрыть богатый стол – он сулит достаток на весь год. Главным блюдом вечера должна быть щедрая кутья из пшеницы или риса с медом, маком, орехами и изюмом. Хорошо также поставить на стол и блюда из свинины — как символ благополучия и плодородия. Важно это время встретить в хорошем настроении и, по возможности, в новой одежде — по поверьям, тогда весь год пройдет в радости и без нужды.

В старину этот вечер сопровождался песнями, щедривками, шутками и добрыми пожеланиями — обычаи щедровать и петь щедривки дошли и до нашего времени.

В церковный праздник 31 декабря не рекомендуется ссориться, сквернословить, желать зла, отказывать в помощи. Церковь осуждает жадность, зависть, сплетни, месть и злые помыслы.

По народным поверьям в этот день важно избегать конфликтов — сегодняшние ссоры могут затянуться надолго и обернуться болезнями или финансовыми трудностями.

Согласно приметам, 31 декабря также нельзя: давать и брать деньги в долг — весь год в долгах пройдет; пересчитывать мелочь — к слезам; отказывать щедривникам — можно отпугнуть достаток и благополучие.

Не стоит также садиться за стол в черной или будничной одежде — это сулит печали и утраты.

По погоде в это время судили, какой она будет в ближайшие дни, а также, летом: крупный снег идет — морозы будут слабые; иней на деревьях — летом будет много меда и зерна; теплый вечер — к теплому лету; снег под ногами не хрустит — к потеплению.

