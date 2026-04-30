Яке церковне свято 30 квітня: особлива прикмета дня на удачу

30 квітня за новим церковним стилем православні в Україні згадують апостола Якова – одного з найближчих учнів Христа. У народній традиції цей день відомий як Яків Теплий – вважається, що до цієї дати остаточно встановлюється весняне тепло та природа набуває нової сили.

У день пам'яті апостола Якова віруючі звертаються до нього з молитвами як до заступника перед Богом – просять сил, терпіння та допомоги у складних справах, а також удачі у роботі, особливо на городі та полі. Святого вважають покровителем мандрівників, тож йому моляться перед дорогою.

У народному календарі свято відоме як Яків Теплий — зазвичай на цей час встановлюється стійка тепла погода. День вважається своєрідним кордоном: після нього припинялися весілля та сватання, адже розпочинався період роботи, від якого залежало благополуччя на весь рік. Звідси пішла і відома приказка про травневі шлюби.

З Якова Теплого, за повір'ями, "прокидалися" хвороби-лихоманки, тому наші предки для зміцнення здоров'я "хльостали" один одного кропивою. У цей день прийнято багато працювати: триває посівна, роботи вистачає в полі, саду та на городі. Існує в цей день і особливий обряд "на достаток": на світанку потрібно було розкласти гроші на підвіконні й залишити їх там до вечора — вірять, що так можна "заманити" багатство в дім.

У народних повір'ях із цим днем також пов'язано чимало заборон: не радять вирушати в далеку дорогу – шлях може обернутися невдачами чи хворобами; не варто згадувати старі образи та неприємності — можуть "повернутись" і посилитися; не можна робити пропозицію та свататися — травень вважається несприятливим часом для шлюбу; не слід витрачати гроші без необхідності та влаштовувати галасливі застілля – до фінансових труднощів; не можна лінуватися і відкладати справи — можна спричинити безгрошів'я.

Також на Якова Теплого намагаються уникати самотності та гнати від себе будь-які погані думки.

