Какой церковный праздник 30 апреля: особая примета дня на удачу

30 апреля по новому церковному стилю православные в Украине вспоминают апостола Иакова – одного из ближайших учеников Христа. В народной традиции этот день известен как Яков Теплый – считается, что к этой дате окончательно устанавливается весеннее тепло и природа вступает в новую силу.

В день памяти апостола Иакова верующие обращаются к нему с молитвами как к заступнику перед Богом — просят сил, терпения и помощи в сложных делах, а также удачи в работе, особенно в огороде и поле. Святого считают покровителем путешественников, поэтому ему молятся перед дорогой.

В народном календаре праздник известен как Яков Теплый — обычно к этому времени устанавливается устойчивая теплая погода. День считается своеобразной границей: после него прекращались свадьбы и сватовство, ведь начинался период работы, от которого зависело благополучие на весь год. Отсюда пошла и известная поговорка о майских браках.

С Якова Теплого, по поверьям, "просыпались" болезни-лихорадки, поэтому наши предки для укрепления здоровья "хлестали" друг друга крапивой. В этот день принято много трудиться: идет посевная, работы хватает в поле, саду и на огороде. Существует в этот день и особый обряд "на достаток": на рассвете нужно было разложить деньги на подоконнике и оставить их там до вечера — верят, что так можно "приманить" богатство в дом.

В народных поверьях с этим днем также связано немало запретов: не советуют отправляться в дальнюю дорогу — путь может обернуться неудачами или болезнями; не стоит вспоминать старые обиды и неприятности — могут "вернуться" и усилиться; нельзя делать предложение и свататься — май считается неблагоприятным временем для брака; не следует тратить деньги без необходимости и устраивать шумные застолья — к финансовым трудностям; нельзя лениться и откладывать дела — можно навлечь безденежье.

Также на Якова Теплого стараются избегать одиночества и гнать от себя любые плохие мысли.

