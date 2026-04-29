День Девяти целителей 29 апреля: что нельзя делать в этот день

29 апреля по новому церковному стилю вспоминают девять мучеников Кизических. В народе этот день считают особенным: верят, что именно сейчас весна окончательно берет верх, а любая просьба о здоровье имеет особую силу.

Сегодня верующие обращаются с молитвами к девяти мученикам Кизическим – у них можно просить исцеления от любых болезней и укрепления здоровья. Считается, что святые особенно помогают тем, кто страдает тяжелыми недугами, в том числе душевными расстройствами и эпилепсией.

В народе в день Девяти целителей издавна уделяли особое внимание здоровью. Люди отправлялись к знахарям, чтобы "подправить" самочувствие, просили защиты от лихорадки и оспы и читали заговоры от девяти бед. Еще одна важная традиция дня – это сбор лекарственных трав. Наши предки верили, что именно в этот период растения наполняются особой целебной силой, поэтому из них готовят отвары, чаи и примочки, которые помогают даже при тяжелых болезнях.

Существует и необычный обряд: в полдень нужно выйти на дорогу и подставить лицо теплому весеннему ветру — считается, что он приносит силу и здоровье на весь год.

Строгих запретов на труд в этот день нет: можно заниматься работой в саду и огороде, высаживать огурцы, цветы — такие посадки хорошо приживаются и дают крепкий урожай.

В церковный праздник сегодня, как и в другие дни, не приветствуются ссоры, грубость, сквернословие, зависть, жадность и праздность. Важно сохранять спокойствие, не злиться и не желать другим плохого.

В народе с этим днем также связаны ряд запретов: нельзя завидовать — зависть может обернуться болезнями и неприятностями; не следует делиться планами — задуманное может сорваться; нельзя лениться и откладывать дела — можно "притянуть" безденежье.

Также сегодня советуют не отправляться в дальнюю дорогу — путь может оказаться неудачным или принести лишние хлопоты.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 28 апреля: особый обычай этого дня.