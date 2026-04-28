Церковный праздник 28 апреля: особый обычай этого дня

28 апреля по новому церковному календарю православные чтят память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые пострадали за веру во Христа. В этот день в храмах возносят молитвы святым, просят у них заступничества, укрепления в вере и помощи в житейских делах.

Сегодня православные верующие обращаются с молитвами к святым – просят о заступничестве перед Господом, помощи в семейных делах, исцелении и защите от несправедливости. Считается, что святой Максим облегчает страдания больных и поддерживает обиженных.

В народе праздник называют Максимов день, или Березосок – главной традицией в старину был сбор березового сока. Верили, что именно в этот день сок обладает особой целебной силой, помогает при отеках, болях в суставах, цинге, кожных заболеваниях, а также укрепляет организм.

С Максимовым днем связывают и особый обычай "ловить ветер": для этого нужно выйти на перекресток и стать лицом к ветру, чтобы избавиться от болезней, порчи и бед. Иногда ветер "собирали" в ладанку и надевали на больного.

Хорошие результаты в этот день приносит работа в саду и огороде, тогда как домашние дела отходят на второй план. Наши предки верили, что Максимов день нужно провести в сытости: хорошо поесть, выпить чаю или травяных настоев – это сулит удачный год и богатый урожай.

В церковный праздник сегодня осуждаются ругань, сквернословие, зависть, жадность и лень.

По народным приметам на Максимов день также есть ряд запретов: не советуют стричь волосы и прокалывать уши; не рекомендуют начинать ремонт, делать перестановку или любые серьезные изменения в доме — чтобы не поменять жизнь к худшему; не делают помолвки и свадьбы — союзы окажутся недолговечными.

День нужно провести спокойно, без резких перемен и важных решений, придерживаясь умеренности в делах и поступках.

Замечено, что если на Максимов день пошел дождь, значит, в скором времени потеплеет.

