Три главных запрета в церковный праздник 27 апреля: чем опасен этот день

27 апреля по новому церковному календарю верующие чтят преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского. С этой датой связаны давние традиции, народные приметы и особые запреты, которых старались придерживаться из поколения в поколение.

В этот день у святых просят о здоровье близких, помощи в трудных ситуациях и верном решении.

В народе праздник прозвали Семена, Семенов день, или Семен Ранопашец — в старину к этому времени во многих регионах уже начиналась пахота. Сеять зерно старались только в прогретую землю и при теплой погоде. Проверяли это просто: клали ладони на почву и чувствовали, достаточно ли она теплая. Еще одним знаком считалось появление листвы на деревьях – значит, пора выходить в поле.

Перед началом пахоты семьи собирались у икон, молились о хорошем урожае, а в церкви служили молебны святому Симеону.

По народным поверьям, в Семенов день можно очень легко поругаться. День считается конфликтным, поэтому нужно постараться оберегать себя от ссор. Для этого даже существует особый обряд: на красной шерстяной нити завязывают два узелка и носят ее в правом кармане.

Также существуют и другие запреты: нельзя рассказывать о своем достатке – это может привлечь воров; не стоит покупать обувь – быстро износится; запрещается выбрасывать остатки еды – это к бедности. Лишние продукты следует отдать нуждающимся или бездомным.

По приметам этого дня судили о погоде и будущем урожае. На рассвете солнце ясное — лето будет ветреным. Утром на траве нет росы — жди к вечеру дождь. Дождь пошел — будет богатый урожай хлеба. Туман выпал вечером – потеплеет. Облака быстро "бегут" – к затяжной непогоде.

Говорят, что если погреться на солнце в Семенов день, то можно укрепить здоровье и избавиться от болезней.

