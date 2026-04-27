Три головні заборони на церковне свято 27 квітня: чим небезпечний цей день

27 квітня за новим церковним календарем віруючі вшановують преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського. З цією датою пов'язані давні традиції, народні прикмети та особливі заборони, яких намагалися дотримуватися з покоління до покоління.

Прикмети 27 квітня.

Цього дня у святих просять про здоров'я близьких, допомогу у важких ситуаціях та вірне рішення.

У народі свято прозвали Семена, Семенів день, або Семен Ранопашець — у давнину до цього часу в багатьох регіонах вже починалася оранка. Сіяти зерно намагалися тільки в прогріту землю і при теплій погоді. Перевіряли це просто: клали долоні на ґрунт і відчували, чи достатньо він теплий. Ще одним знаком вважалася поява листя на деревах — значить, час виходити в поле.

Перед початком оранки сім'ї збиралися біля ікон, молилися за хороший урожай, а церкві служили молебні святому Симеону.

За народними повір'ями, у Семенів день можна дуже легко посваритися. День вважається конфліктним, тому потрібно намагатися оберігати себе від сварок. Для цього навіть існує особливий обряд: на червоній вовняній нитці зав'язують два вузлики і носять її у правій кишені.

Також існують інші заборони: не можна розповідати про свій достаток – це може залучити злодіїв; не варто купувати взуття – швидко зноситься; забороняється викидати залишки їжі – це до злиднів. Зайві продукти слід віддати нужденним чи безпритульним.

За прикметами цього дня судили про погоду та майбутній урожай. На світанку сонце ясне – літо буде вітряним. Вранці на траві немає роси — чекай на вечір дощ. Дощ пішов – буде багатий урожай хліба. Туман випав увечері – потеплішає. Хмари швидко "біжать" — до затяжної негоди.

Кажуть, що якщо погрітися на сонці в Семенів день, то можна зміцнити здоров'я та позбутися хвороб.

