Церковне свято 28 квітня: особливий звичай цього дня

28 квітня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима та Квінтіліана, які постраждали за віру в Христа. Цього дня у храмах підносять молитви святим, просять у них заступництва, зміцнення у вірі та допомоги у життєвих справах.

Сьогодні православні віруючі звертаються з молитвами до святих – просять про заступництво перед Господом, допомогу в сімейних справах, зцілення та захист від несправедливості. Вважається, що святий Максим полегшує страждання хворих та підтримує скривджених.

У народі свято називають Максимів день, або Березосок – головною традицією за старих часів був збір березового соку. Вірили, що саме в цей день сік має особливу цілющу силу, допомагає при набряках, болях у суглобах, цинзі, шкірних захворюваннях, а також зміцнює організм.

З Максимовим днем пов'язують і особливий звичай "ловити вітер": для цього потрібно вийти на перехрестя і стати обличчям до вітру, щоб позбавитися хвороб, псування та бід. Іноді вітер "збирали" в ладанку і вдягали на хворого.

Хороші результати цього дня приносить робота в саду та городі, тоді як домашні справи відходять на другий план. Наші пращури вірили, що Максимів день потрібно провести в ситості: добре поїсти, випити чаю або трав'яних настоїв — це обіцяє вдалий рік і багатий урожай.

У церковне свято сьогодні засуджуються лайка, лихослів'я, заздрість, жадібність і лінь.

За народними прикметами на Максимів день також є низка заборон: не радять стригти волосся та проколювати вуха; не рекомендують починати ремонт, робити перестановку чи будь-які серйозні зміни в будинку – щоб не змінити життя на гірше; не роблять заручин і весілля — спілки виявляться недовговічними.

День потрібно провести спокійно, без різких змін та важливих рішень, дотримуючись помірності у справах та вчинках.

Помічено, що якщо на Максимів день пішов дощ, то незабаром потеплішає.

