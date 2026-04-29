День Дев'яти цілителів 29 квітня: що не можна робити цього дня

29 квітня за новим церковним стилем згадують дев'ять мучеників Кизицьких. У народі цей день вважають особливим: вірять, що саме зараз весна остаточно бере гору, а будь-яке прохання про здоров'я має особливу силу.

Прикмети 29 квітня.

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до дев'яти мучеників Кізицьких – у них можна просити зцілення від будь-яких хвороб та зміцнення здоров'я. Вважається, що святі особливо допомагають тим, хто страждає на тяжкі недуги, у тому числі душевні розлади та епілепсію.

У народі в день Дев'яти цілителів здавна приділяли особливу увагу здоров'ю. Люди вирушали до знахарів, щоб "підправити" самопочуття, просили захисту від лихоманки та віспи і читали заклинання від дев'яти бід. Ще одна важлива традиція дня — це збір лікарських трав. Наші предки вірили, що саме в цей період рослини наповнюються особливою цілющою силою, тому з них готують відвари, чаї та примочки, які допомагають навіть при важких хворобах.

Існує й незвичайний обряд: опівдні потрібно вийти на дорогу та підставити обличчя теплому весняному вітру – вважається, що він приносить силу та здоров'я на весь рік.

Суворих заборон на працю цього дня немає: можна займатися роботою в саду та городі, висаджувати огірки, квіти – такі посадки добре приживаються та дають міцний урожай.

У церковне свято сьогодні, як і в інші дні, не вітаються сварки, грубість, лихослів'я, заздрість, жадібність і ледарство. Важливо зберігати спокій, не злитися і бажати іншим поганого.

У народі з цим днем також пов'язана низка заборон: не можна заздрити — заздрість може обернутися хворобами та неприємностями; не слід ділитися планами – задумане може зірватися; не можна лінуватися і відкладати справи — можна "притягнути" безгрошів'я.

Також сьогодні радять не вирушати в далеку дорогу — шлях може виявитися невдалим або завдати зайвого клопоту.

