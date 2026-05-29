Яке церковне свято 29 травня: що не можна робити, щоб не втратити гроші та удачу

29 травня за новим церковним календарем православні віруючі згадують преподобну діву Феодосію Константинопольську, яка жила у VIII столітті і прославилася своєю відданістю вірі. У народі з цим днем пов'язано чимало традицій, заборон та погодних прикмет.

У святої Феодосії цього дня традиційно просять допомоги у сімейних справах, зміцнення здоров'я та підтримки у складних життєвих ситуаціях.

У народі цей день пов'язували з тим, що починає колоситися жито, тому свято отримало назву Феодосія Колосятниця. За тим, як розвивається колос, у давнину навіть намагалися передбачити майбутню ціну хліба: якщо жито зацвітало знизу — хліб буде дешевим, з середини — ціна виявиться середньою, а якщо зверху – очікували подорожчання.

День вважається сприятливим для господарських турбот, але є в нього чимало заборон.

Церква радить провести час спокійно, без сварок, скандалів і пліток, не засмучуватися. Вважається важливим не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

У народі кажуть, що на Феодосью Колосятницю не варто розпочинати нові справи, вирушати у далеку дорогу, грати весілля чи давати гроші у борг. Все це, за повір'ями, могло призвести до невдач, втрат та розладу в сім'ї.

За прикметами цього дня судять про те, яким буде вересень та майбутній урожай. Якщо з'явилося багато павуків та павутини – погода буде сухою та ясною. Бджоли ховаються у вулики — незабаром почнеться дощ. Тиша, спека та "застигла" природа — до грози чи навіть граду. Бджоли швидко повертаються у вулик — до сильної зливи. Стелиться туман – на хорошу погоду.

Якщо день на Феодосію видався теплим, то й початок осені буде таким самим.

