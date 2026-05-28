Какой церковный праздник 28 мая: особые запреты и приметы этого дня

28 мая – день, когда старые народные традиции и церковная память переплетаются особенно тесно.

По новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Никиту Халкидонского — заступника обиженных, сирот и бедняков. В этом году праздник совпадает с Семиком и Зелеными святками – временем, когда природа входит в полную силу, а граница между мирами, по поверью, становится совсем тонкой.

Преподобного Никиту считают заступником обиженных, сирот и бедняков. Святому молятся об исцелении, помощи в семейных делах, поиске работы и просят защиты для тех, кого несправедливо обидели.

В народе праздник получил сразу несколько названий — Никита Гусятник, Никитин день. Святого считают покровителем гусят и утят: верят, что он оберегает птенцов от болезней и хищников, поэтому просят у него защиты для домашней птицы.

Также на 28 мая в этом году приходятся Семик и Зеленые святки — старинный народный праздник, который отмечают в седьмой четверг после Пасхи. Еще в дохристианские времена Семик символизировал переход от весны к лету, а главными символами праздника были береза и первая зелень. Считается, что в этот период природа достигает пика силы, а граница между миром живых и умерших становится тоньше.

Семик тесно связан с Троицкой неделей — в народе верят, что в Зеленые святки души умерших могут приходить в мир живых, поэтому в эти дни поминают усопших, которые умерли неестественной смертью или некрещеными. Считалось, что их души могут скитаться по земле, поэтому день посвящали их поминовению.

Праздник также называют Навской Троицей или Троицей умерших. В эту дату принято идти на кладбища, убирать могилы, устраивать поминальные трапезы.

В народе с Никитой Гусятником связаны свои запреты. По поверьям, на Никиту нельзя ругать детей — иначе в семье не будет мира и спокойствия. Не советуют также пускать в дом незнакомцев: случайные гости могут принести с собой неудачи и забрать достаток.

Особые запреты есть и у Семика: по древним поверьям, в это время русалки покидают воду и бродят по земле, поэтому следует опасаться купаться в реках и озерах. Также на Зеленые святки стараются не шуметь возле воды и в лесу, не хлопать в ладоши и не ложиться спать без молитвы. Нельзя отказывать в милостыне и помощи, а дом к празднику обязательно приводят в порядок — беспорядок отпугивает благополучие и удачу.

