Яке церковне свято 28 травня: особливі заборони та прикмети цього дня

28 травня – день, коли старі народні традиції та церковна пам'ять переплітаються особливо тісно.

За новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Микити Халкідонського — заступника скривджених, сиріт і бідняків. Цього року свято збігається з Семиком і Зеленими святками — часом, коли природа набирає повної сили, а межа між світами, за повір'ям, стає зовсім тонкою.

Преподобного Микиту вважають заступником скривджених, сиріт та бідняків. Святому моляться за зцілення, допомогу в сімейних справах, пошук роботи і просять захисту для тих, кого несправедливо образили.

У народі свято отримало відразу кілька назв — Микита Гусятник, Микитин день. Святого вважають покровителем гусенят і каченят: вірять, що він оберігає пташенят від хвороб і хижаків, тому просять у нього захисту для домашньої птиці.

Також на 28 травня цього року припадають Семик та Зелені святки – старовинне народне свято, яке відзначають у сьомий четвер після Великодня. Ще в дохристиянські часи Семик символізував перехід від весни до літа, а головними символами свята були береза та перша зелень. Вважається, що в цей період природа досягає піку сили, а межа між світом живих та померлих стає тоншою.

Семик тісно пов'язаний із Троїцьким тижнем — у народі вірять, що в Зелені святки душі померлих можуть приходити у світ живих, тому в ці дні поминають покійних, які померли неприродною смертю або нехрещеними. Вважалося, що їхні душі можуть блукати по землі, тому день присвячували їхньому поминання.

Свято також називають Навською Трійцею або Трійцею померлих. У цю дату прийнято йти на цвинтарі, прибирати могили, влаштовувати поминальні трапези.

У народі з Микитою Гусятником пов'язані свої заборони. За повір'ями, на Микиту не можна лаяти дітей — інакше в сім'ї не буде миру та спокою. Не радять також пускати до будинку незнайомців: випадкові гості можуть спричинити невдачі і забрати достаток.

Особливі заборони є й у Семика: за давніми повір'ями, в цей час русалки залишають воду і блукають землею, тому слід побоюватися купатися в річках та озерах. Також на Зелені святки намагаються не шуміти біля води та в лісі, не плескати в долоні та не лягати спати без молитви. Не можна відмовляти в милостині та допомозі, а будинок до свята обов'язково упорядковують — безлад відлякує благополуччя та удачу.

