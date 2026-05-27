Какой церковный праздник 27 мая: главный запрет этого дня

27 мая Православная церковь Украины чтит память праведного Иоанна Русина — святого исповедника народ почитает за многочисленные чудеса и непоколебимую верность Богу.

Праведный Иоанн — один из наиболее почитаемых святых у греков, его чтут также армяне и турки. По преданиям, молитва к этому угоднику Божьему спасала людей от кораблекрушения, а тяжелобольные обретали у его святых мощей долгожданное исцеление.

Иоанна Русина почитают как покровителя детей: известны случаи чудесного выздоровления от онкологических заболеваний, паралича и наркозависимости. Кроме того, святой считается небесным заступником воинов.

В народе этот день прозвали Федориным — в честь святой Феодоры Александрийской, память которой совершается в ту же дату. Этот праздник связывали с домом, семейным уютом и домовым, которого считали хранителем покоя и достатка. Чтобы задобрить его и привлечь в дом благополучие, оставляли угощение — кашу, молоко, сладости, а рядом клали несколько монет.

В Федорин день существует немало запретов, связанных с домом, семейным покоем и защитой от бед. Прежде всего сегодня нельзя болтать без дела, сплетничать и обсуждать чужие проблемы. Святую Феодору в народе считают "острой на язык", поэтому верят: лишние слова, слухи и пустые разговоры могут привести к ссорам, разладу в семье и неприятностям.

Также в этот день запрещается ссориться, спорить и выяснять отношения с близкими — даже небольшая перепалка может перерасти в серьезный и затяжной конфликт.

Особый запрет касается уборки. На Федору Домовницу стараются не подметать полы, не мести веником и не выносить сор из избы. Считается, что домовой — хранитель дома и семейного благополучия — может прятаться под веником, и вместе с мусором его можно случайно "вымести" из дома.

Говорят, что какая погода на Феодору — такая и осень будет.

