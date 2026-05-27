Яке церковне свято 27 травня: головна заборона цього дня

27 травня Православна церква України вшановує пам'ять праведного Іоанна Русина – святого сповідника народ шанує за численні чудеса та непохитну вірність Богу.

Праведний Іоанн — один з найбільш шанованих святих у греків, його шанують також вірмени та турки. За переказами, молитва до цього угодника Божого рятувала людей від аварії корабля, а тяжкохворі знаходили у його святих мощей довгоочікуване зцілення.

Іоанна Русина шанують як покровителя дітей: відомі випадки чудового одужання від онкологічних захворювань, паралічу та наркозалежності. Крім того, святий вважається небесним заступником воїнів.

У народі цей день прозвали Федориним — на честь святої Феодори Олександрійської, пам'ять якої відзначається в той самий день. Це свято пов'язували з домом, сімейним затишком і домовиком, якого вважали охоронцем спокою та достатку. Щоб задобрити його і привернути до дому благополуччя, залишали частування — кашу, молоко, солодощі, а поруч клали кілька монет.

У Федорин день існує чимало заборон, пов'язаних з домом, сімейним спокоєм і захистом від бід. Перш за все сьогодні не можна базікати без діла, пліткувати і обговорювати чужі проблеми. Святу Феодору в народі вважали "гострою на язик", тому вірили: зайві слова, чутки і порожні розмови можуть призвести до сварок, розладу в родині та неприємностей.

Також у цей день забороняється сваритися, сперечатися та з'ясовувати стосунки з близькими — навіть невелика суперечка може перерости у серйозний та затяжний конфлікт.

Особлива заборона стосується прибирання. На Федору намагаються не підмітати підлогу, не змітати віником і не виносити сміття з хати. Вважається, що домовик — охоронець дому та сімейного добробуту — може ховатися під віником, і разом зі сміттям його можна випадково "вимести" з дому.

Кажуть, яка погода на Феодору – така й осінь буде.

