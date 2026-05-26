Церковный праздник 26 мая: какие три запрета нельзя нарушать в этот день

26 мая православная церковь в Украине чтит память апостолов от семидесяти – Карпа и Алфея. В народном календаре день издавна называют Карповым.

Приметы 26 мая. Фото: из открытых источников

К апостолу Карпу верующие обращаются с молитвами о выздоровлении, помощи в воспитании детей и улучшении отношений с родственниками. Считается, что святой помогает даже тем, кто уже потерял всякую надежду.

В народе 26 мая называют Карпов день, или Карп Карполов. Считается, что в это время карпы сами идут в руки, поэтому в старину мужчины с утра отправлялись на рыбалку. Половину улова по традиции раздавали нуждающимся — щедрость в этот день притягивает удачу и деньги.

Также на Карпа было принято приглашать в дом печника – наши предки с умом готовились к зиме еще в начале теплого сезона. Один из обычаев дня: нужно встать возле цветущего шиповника и подышать его ароматом – это прибавит сил и здоровья на весь день.

В этот день церковь не приветствует ругань, злость, зависть и жадность. Отказывать в помощи тому, кто просит, также не следует.

Народные запреты дня: нельзя долго спать и лениться — проспишь удачу и везение; не следует пересаживать цветы и растения — не приживутся; нельзя давать деньги в долг — Карпов день плох для любых денежных дел.

Также не советуют убирать в доме после заката — говорят, вместе с мусором вынесешь домового и удачу.

Приметы Карпова дня связаны прежде всего с водоемами и их обитателями, но есть и другие. Если утки ныряют и плещутся — скоро пойдет дождь. Раки выползли на берег — жди ненастье. Комары роятся — погода будет хорошей. С утра слышна кукушка — к жаре. Рябина густо покрылась цветом — урожай овса будет богатым.

Самая яркая примета дня: если на грядках и в лесу много щавеля — лето будет теплым.

Читайте также на портале "Комментарии" - церковный праздник Иоанна Предтечи: какие суровые запреты есть в этот день.



