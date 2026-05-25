Церковный праздник Иоанна Предтечи: какие суровые запреты есть в этот день

25 мая по новоюлианскому календарю верующие чтят память Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи — в этот день вспоминают третье обретение его честной главы. В народной традиции дату называют Ивановым днем, с ней связано немало обычаев, примет и запретов.

В православной традиции в этот день верующие обращаются с молитвами к Иоанну Предтече — просят у святого помощи при головных болях, других болезнях, связанных с головой. Считается, что святой помогает и тем, кто хочет избавиться от дурных привычек.

В народном календаре дату называют Иванов день, а также Иван-Медвяные росы, или просто Медвяные росы. Такое название появилось из-за необычного природного явления — липкого сладковатого налета на травах и растениях, который в старину называли "медвяной росой".

Люди верили, что такая роса может навредить посевам, скоту и даже здоровью человека. Поэтому в старину в эту дату с утра осматривали огороды, укрывали грядки и старались защитить будущий урожай. Домашний скот не выпускали на пастбища, пока роса полностью не сходила, а детям запрещали бегать босиком по траве.

При этом к обычной утренней росе относились совсем иначе — ей приписывали целебную силу. Пройтись по росистой траве на рассвете — значит укрепить здоровье, сохранить красоту и очиститься от болезней.

По народным поверьям, в Иванов день благоприятно надеть светлую или белую одежду — ее считают символом очищения, здоровья и добрых перемен. Особенно это касалось больных людей: существует поверье, что белая рубашка может помочь скорому выздоровлению.

Кроме того, в это время собирают лекарственные травы и продолжают сезонные работы в огороде.

В народной традиции с Ивановым днем было связано немало запретов. Прежде всего стараются не заниматься тяжелой работой, не браться за острые предметы — топор, ножи, пилы, а также нужно отложить генеральную уборку, чтобы не "вымести" удачу и достаток из дома.

Особое внимание уделяют одежде: черные и темные вещи сегодня надевать нежелательно — все лето пройдет в печали. Кроме того, в праздник не идут на кладбище, поскольку для поминовения усопших существуют отдельные дни.

