Церковный праздник 24 мая: три суровых запрета в этот день

24 мая православные верующие чтят память преподобного Симеона Столпника. Это один из самых известных христианских аскетов, почти полвека проживший в молитвах на высоком столбе. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Святой Симеон жил в 4 веке и с юности стремился к уединенной духовной жизни. По преданию, в 18 лет он стал монахом, а потом поселился в пещере, посвятив себя молитве. Когда к нему стали приходить люди за советами и исцелениями, Симеон решил удалиться от мира еще больше. Он построил столб, на котором жил и молился десятки лет. Именно поэтому его назвали Столбником.

В народе верили, что день Симеона Столбника символизирует очищение и внутреннюю тишину. Поэтому 24 мая пытались избегать конфликтов, ссор и тяжелой работы.

Что нельзя делать сегодня

По народным поверьям, в этот день существуют несколько строгих запретов:

— нельзя срывать или ломать ветки шиповника — считалось, что это может повлечь за собой потерю любимого человека;

— не советуют брать или давать деньги в долг, ведь это чревато финансовыми трудностями;

— запрещен тяжелый физический труд – день следует провести спокойно, без лишней нагрузки.

Также верующие в этот день молятся о мире в семье, духовной стойкости и защите от проблем.

Именины 24 мая

День ангела празднуют Иоанн, Никита, Семен, Степан, Федор и Елена. По старому церковному календарю именины также отмечают Александр, Кирилл, Константин, Михаил и Ростислав.

