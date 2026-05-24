logo

BTC/USD

76730

ETH/USD

2117.47

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 24 мая: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 24 мая: три суровых запрета в этот день

24 мая православные чтят Симеона Столпника. Какие запреты действуют в этот день, что нельзя делать и кто празднует именины.

24 мая 2026, 06:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

24 мая православные верующие чтят память преподобного Симеона Столпника. Это один из самых известных христианских аскетов, почти полвека проживший в молитвах на высоком столбе. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 24 мая: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 24 мая. Фото из открытых источников

Церковный праздник 24 мая

Святой Симеон жил в 4 веке и с юности стремился к уединенной духовной жизни. По преданию, в 18 лет он стал монахом, а потом поселился в пещере, посвятив себя молитве. Когда к нему стали приходить люди за советами и исцелениями, Симеон решил удалиться от мира еще больше. Он построил столб, на котором жил и молился десятки лет. Именно поэтому его назвали Столбником.

В народе верили, что день Симеона Столбника символизирует очищение и внутреннюю тишину. Поэтому 24 мая пытались избегать конфликтов, ссор и тяжелой работы.

Что нельзя делать сегодня

По народным поверьям, в этот день существуют несколько строгих запретов:

  • — нельзя срывать или ломать ветки шиповника — считалось, что это может повлечь за собой потерю любимого человека;
  • — не советуют брать или давать деньги в долг, ведь это чревато финансовыми трудностями;
  • — запрещен тяжелый физический труд – день следует провести спокойно, без лишней нагрузки.

Также верующие в этот день молятся о мире в семье, духовной стойкости и защите от проблем.

Именины 24 мая

День ангела празднуют Иоанн, Никита, Семен, Степан, Федор и Елена. По старому церковному календарю именины также отмечают Александр, Кирилл, Константин, Михаил и Ростислав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране полиция арестовала Иисуса Христа.

Также "Комментарии" писали, на чем зарабатывает украинская церковь и почему ее финансы до сих пор скрыты от глаз.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости