Церковне свято 24 травня: три суворі заборони цього дня
Церковне свято 24 травня: три суворі заборони цього дня

24 травня православні вшановують Симеона Стовпника. Які заборони діють цього дня, що не можна робити та хто святкує іменини.

24 травня 2026, 06:35
24 травня православні віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника. Це однин з найвідоміших християнських аскетів, який майже пів століття прожив у молитвах на високому стовпі. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 24 травня. Фото з відкритих джерел

Святий Симеон жив у 4 столітті та з юності прагнув усамітненого духовного життя. За переказами, у 18 років він став ченцем, а згодом оселився в печері, присвятивши себе молитві. Коли до нього почали приходити люди за порадами та зціленням, Симеон вирішив віддалитися від світу ще більше. Він спорудив стовп, на якому жив і молився десятки років. Саме тому його назвали Стовпником.

У народі вірили, що день Симеона Стовпника символізує очищення та внутрішню тишу. Через це 24 травня намагалися уникати конфліктів, сварок і важкої роботи.

Що не можна робити сьогодні

За народними повір’ями, цього дня існують кілька суворих заборон:

  • - не можна зривати чи ламати гілки шипшини — вважалося, що це може накликати втрату коханої людини;
  • - не радять брати або давати гроші в борг, адже це загрожує фінансовими труднощами;
  • - заборонена важка фізична праця — день слід провести спокійно, без зайвого навантаження.

Також віряни цього дня моляться про мир у родині, духовну стійкість та захист від негараздів.

Іменини 24 травня

День ангела святкують Іван, Микита, Семен, Степан, Федір та Олена. За старим церковним календарем іменини також відзначають Олександр, Кирило, Костянтин, Михайло та Ростислав.

