Церковне свято Іоанна Предтечі: які суворі заборони є цього дня

25 травня за новоюліанським календарем віруючі вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя, або Іоанна Предтечі — цього дня згадують третє здобуття його чесного розділу. У народній традиції дату називають Івановим днем, з нею пов'язано чимало звичаїв, прикмет та заборон.

У православній традиції цього дня віруючі звертаються з молитвами до Іоанна Предтечі – просять у святої допомоги при головних болях, інших хворобах, пов'язаних із головою. Вважається, що святий допомагає і тим, хто хоче позбутися поганих звичок.

У народному календарі дату називають Іванів день, а також Іван-Медвяні роси, або просто Медяні роси. Така назва з'явилася через незвичайне природне явище — липкий солодкуватий наліт на травах і рослинах, який за старих часів називали "медв'яною росою".

Люди вірили, що така роса може нашкодити посівам, худобі та навіть здоров'ю людини. Тому за старих часів у цю дату зранку оглядали городи, вкривали грядки і намагалися захистити майбутній урожай. Скот не випускали на пасовища, поки роса повністю не сходила, а дітям забороняли бігати босоніж по траві.

При цьому до звичайної ранкової роси ставилися зовсім інакше – їй приписували цілющу силу. Пройтися росистою травою на світанку — значить зміцнити здоров'я, зберегти красу і очиститися від хвороб.

За народними повір'ями, в Іванів день сприятливо одягти світлий або білий одяг — його вважають символом очищення, здоров'я та добрих змін. Особливо це стосувалося хворих людей: існує повір'я, що біла сорочка може допомогти швидкому одужанню.

Крім того, у цей час збирають лікарські трави та продовжують сезонні роботи на городі.

У народній традиції з Івановим днем було пов'язано чимало заборон. Насамперед намагаються не займатися важкою роботою, не братися за гострі предмети — сокиру, ножі, пилки, а також потрібно відкласти генеральне прибирання, щоб не "вимости" удачу і достаток з дому.

Особливу увагу приділяють одязі: чорні та темні речі сьогодні вдягати небажано – все літо пройде у смутку. Крім того, у свято не йдуть на цвинтар, оскільки для поминання померлих існують окремі дні.

